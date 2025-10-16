El presidente Gustavo Petro se retractó por acusaciones al fiscal Mario Burgos

A través de la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, luego de que el juez considerara que estas declaraciones vulneran el derecho al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana.

El mandatario realizó una manifestación pública para reafirmar la presunción de inocencia del fiscal Mario Burgos, luego de haberlo llamado “narcofiscal”.

En el enunciado, señala varios puntos. Empezando por reconocer “expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, asegurando que sus manifestaciones realizadas “constituyen juicios de valor”.

Asimismo, dijo que reafirma su “compromiso con la independencia judicial como pilar del Estado Social de Derecho, al tiempo que mantengo mi prerrogativa constitucional de ejercer la crítica política sobre asuntos de interés general que afecten la transparencia institucional y la confianza ciudadana” expresó Gustavo Petro.

El presidente termina manifestando que está acatando a las decisiones judiciales que son “pilar fundamental de nuestra institucionalidad democrática”.