J Balvin y Ryan Castro se unen al productor DJ Snake para lanzar su nueva colaboración “Tonto”

Este viernes, las estrellas del reggaetón colombiano, J Balvin y Ryan Castro, lanzaron su nueva colaboración junto al productor francés DJ Snake, titulada “Tonto”.

Junto al sencillo se estrenó el video, dirigido por Un Janckalope y producido por Broken Minds.

El videoclip comienza con una frase roja en un fondo negro que dice “Érase una vez en paz”.

Seguido de una escena en un parque de la ciudad de Nueva York, en la que se ve a J Balvin sentado en una banca, mientras su esposa, Valentina Ferrer, sostiene a su hijo Rio, disfrazado de dinosaurio, hasta que un hombre se acerca por la espalda de Balvin y le dice al oído: “José, nos tenemos que ir”.

En las calles de Nueva York, J Balvin y Ryan Castro se transportan en un carro con trajes y abrigos largos al estilo noir de los años 30.

Llegan a un bar con hombres y mujeres jugando billar, donde se inicia una pelea contra los reggaetoneros que recuerda escenas y presenta personajes animados de películas como ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, con J Balvin realizando la inlinación antigravedad de Michael Jackson en “Smooth Criminal”.

El video finaliza con la aparición de una mujer pelinegra, con un vestido rojo, animada al estilo de Jessica Rabbit, que le pasa un sobre de manila rojo a Ryan Castro, que contiene una hoja en blanco con un astrisco y un código QR en el centro.

Al final, Ryan Castro le pregunta a Balvin si se van y este le pide que llame a alguien; se toman un trago y se dan la mano.

Los astros del género urbano estrenaron “Tonto” el pasado jueves 19 de febrero en la gala del ‘Premio lo Nuestro’.