Bruno Mars lanza ‘The Romantic’, su primer álbum solista en más de una década

El cantautor, productor y cantante estadounidense Bruno Mars lanzó este viernes ‘The Romantic’, su primer álbum solista en más de una década.

Este nuevo trabajo discográfico es su primer disco desde el proyecto colaborativo ‘An Evening with Silk Sonic’ de 2021 con el cantante y rapero estadounidense Anderson .Paak como Silk Sonic, y su primer lanzamiento en solitario desde ’24K Magic’ de 2016.

El primer sencillo “I Just Might”, lanzado el 9 de enero, debutó en la cima de la lista Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, mientras que el segundo y su más reciente sencillo “Risk It All” se lanzaron en simultáneo con el álbum este viernes 27 de febrero.

Mars se embarcará en su quinta gira de 71 conciertos, titulada ‘The Romantic Tour’.

La gira comenzará el 10 de abril en Las Vegas y finalizará el 20 de octubre en Vancouver.

Anderson .Paak (bajo el seudónimo de DJ Pee .Wee), Leon Thomas, Victoria Monét y Raye serán los teloneros.

Esta es la primera actuación de Mars en vivo desde su residencia en Park MGM en 2025 y su primera gira desde la gira Bruno Mars Live 2022-2024.