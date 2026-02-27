¿Llegó la factura de la luz pese a la inundación? Afinia explica cómo será el cobro a los afectados

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, en diálogo con los medios de comunicación de Montería.

Montería

El paso del frente frío por el departamento de Córdoba ha dejado un saldo considerable de afectaciones en la infraestructura eléctrica y en la comunidad.

De acuerdo con el balance entregado por Afinia, 79.000 clientes resultaron afectados en 21 municipios, donde las inundaciones han impactado tanto el suministro de energía como las condiciones de acceso para los equipos técnicos.

La emergencia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la empresa, que reporta daños en aproximadamente 3.700 transformadores de media y baja tensión y más de 5.000 kilómetros de redes eléctricas.

Impacto operativo y medidas de seguridad

Las lluvias han obligado a la compañía a implementar protocolos de seguridad para proteger a la comunidad y a su personal.

Según el informe de situación, todavía hay entre 1.000 y 1.200 familias que no cuentan con el servicio de energía, una decisión que responde estrictamente a la prevención de riesgos eléctricos.

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, explicó que la reposición del servicio se ha retrasado en algunas zonas “fundamentalmente porque no lo hemos activado por evitar el riesgo eléctrico, el riesgo de electroclusión por presencia de aguas todavía anegadas”.

La empresa mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones las 24 horas con cámaras de seguridad y vigilancia física, mientras que las maniobras se realizan de forma remota desde el Centro de Control para evitar exponer al personal.

Proceso de facturación y ajustes para damnificados

Una de las principales dudas de los usuarios ha girado en torno a la facturación del servicio durante los días de emergencia.

Afinia ha aclarado que, aunque las facturas pueden estar visibles en los canales digitales, las familias damnificadas no deben proceder con el pago hasta que se realicen los ajustes correspondientes. Arango Restrepo detalló que la empresa decidió suspender temporalmente la impresión y el reparto físico de facturas para tomarse el tiempo necesario para evidenciar “cuánto tiempo estuvo retirado el servicio de energía para esas personas damnificadas” y así ajustar los cobros.

“Los días que no hayan recibido servicio de energía no serán facturados, evidentemente”, afirmó el gerente, quien también reconoció que, debido a los ciclos de facturación, es posible que algunos damnificados hayan recibido el documento físico justo cuando comenzó la emergencia.

La compañía enfatiza que, de los más de 1.800.000 facturas que se suben masivamente cada mes, el proceso de depuración se está realizando factura por factura para los 79.000 afectados.

“Si ustedes entran al canal digital y observan que su factura está allí publicada, no la tienen que pagar”, instruyó Arango Restrepo, haciendo un llamado a la calma mientras se completan las revisiones. Paralelamente, la empresa está coordinando con alcaldías y entes territoriales la articulación de inventarios de predios afectados y posibles acuerdos de no cobro durante la emergencia.

Continuidad de las inversiones

Pese a la contingencia, Afinia ha confirmado que sus planes de inversión para el año no se detendrán. La empresa tiene proyectado ejecutar cerca de 799.000 millones de pesos en inversiones durante 2026 en los cinco departamentos donde opera.

Aunque se prevén algunos días de afectación en las labores habituales debido a las difíciles condiciones de acceso en zonas como la región del alto Sinú y el San Jorge, la compañía asegura que seguirá adelante con sus contratos tanto de operación como de inversión.