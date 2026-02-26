El dúo Gnarls Barkley, compuesto por CeeLo Green anuncia su último álbum y nuevo sencillo en 18 años

El duo de soul estadounidense, Gnarls Barkley, compuesto por el cantautor CeeLo Green y el productor Danger Mouse, regresa con su último disco ‘Atlanta’ y su nuevo sencillo en 18 años, “Pictures”.

Este será el último trabajo discográfico de CeeLo Green y Danger Mouse bajo el nombre de Gnarls Barkley.

El grupo, que tiene dos álbumes, ‘St. Elsewhere’ de 2006 y ‘The Odd Couple’ de 2008.

Lea también: Demi Moore, Javier Bardem y Chris Evans son anunciados como presentadores de los premios Óscar

‘St. Elsewhere’ incluye su exitoso sencillo “Crazy”, que alcanzó el número dos en la lista Hot 100 de Billboard y encabezó la lista de sencillos del Reino Unido.

Fue nominado a Disco del Año en los Premios Grammy de 2007 y obtuvo la certificación de platino por vender más de un millón de copias.

Gnarls Barkley siempre tuvo la intención de grabar un tercer álbum y el año pasado el dúo se reencontró y decidió grabar nueva música.

Le puede interesar: El actor Robert De Niro llama al presidente Donald Trump “el enemigo de Estados Unidos”

Desde que Gnarls Barkley se disolvió en 2008, Green y Danger Mouse han seguido carreras en solitario.

En 2010, CeeLo Green retomó su carrera en solitario con su tercer álbum, ‘The Lady Killer’, inspirado en el funk, del que surgió su mayor éxito en solitario, “Fuck You” (más comúnmente censurado como “Forget You”).

La canción alcanzó el número dos en el Hot 100 de Billboard, entró en el top 10 de 13 países y ganó el premio a la Mejor Interpretación Urbana/Alternativa en la entrega número 53 de los Premios Grammy en 2011.