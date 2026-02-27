Binomio de Oro lanza ‘Ay mi Valle’ previo a su homenaje en el Festival Vallenato 2026

El Binomio de Oro de América sigue fortaleciendo su legado musical en un 2026 decisivo para su historia.

La agrupación presentó su nuevo sencillo ‘Ay mi Valle’, una pieza que funciona como la antesala de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para mayo.

El tema llega en un año especial, en el que la organización será artista homenajeada en el Festival de la Leyenda Vallenata, junto al legado de Rafael Orozco e Israel Romero, figuras fundamentales en la construcción del sonido romántico y tradicional del vallenato.

La canción fue compuesta por Efraín ‘El Mono’ Quintero Molina, reconocido folclorista y reciente ganador del Festival Nacional de Música Vallenata de San Juan en La Guajira, junto al maestro Israel Romero.

Se trata de un tema construido sobre el ritmo de ‘pasón’, una combinación de paseo y son que conserva la esencia clásica del género. La interpretación destaca la inconfundible firma del acordeón del ‘Pollo Isra’ y la participación vocal de su hijo, Israel David Romero, quien representa la nueva generación del grupo.

‘Ay mi Valle’ es descrita como una evocación a la magia del Festival de la Leyenda Vallenata y un tributo a Valledupar, capital mundial del género, donde nació y creció la historia musical del Binomio. Con este lanzamiento, la agrupación reafirma su vínculo con el folclor y con la identidad cultural que ha marcado más de cinco décadas de trayectoria.

El 2026 será un año cargado de reconocimientos y celebraciones para el grupo. Además del homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata y el lanzamiento del nuevo álbum, la organización continúa consolidando su presencia global y preparando una agenda musical que celebra su historia mientras proyecta su futuro. Con ‘Ay mi Valle’, el Binomio reafirma que su sonido sigue vigente, emotivo y fiel a sus raíces.