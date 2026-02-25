Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026 junto a Mariah Carey y Phil Collins

Este miércoles se conoció que Shakira ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2026.

En total son 17 los artistas nominados, entre los que se encuentran: Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Pink y Sade.

Un artista puede ser nominado al Salón 25 años después del lanzamiento de su primera grabación comercial.

Entre los artistas nominados por primera vez se encuentran Shakira, quien sacó su primer disco ‘Magia’ en 1991; Lauryn Hill y Jeff Buckley, con sus únicos trabajos discográficos ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ y ‘Grace’ de 1998 y 1994, respectivamente; Wu Tang Clan, con su ‘Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’ de 1993 y Pink, cuyo álbum debut ‘Can’t Take Me Home’ salió en el 2000, siendo la nominada más reciente.

Entre los más veteranos en ser nominados por primera vez se encuentra Phil Collins, por su disco ‘Face Value’ de 1981, aunque, a pesar de ser su primera nominación como artista solista, ya fue incluido en el Salón como parte de la agrupación de rock progresivo Genesis.

Por su parte, INXS es nominado por su álbum homónimo de 1980, siendo los más veteranos en ser nominados por primera vez.

En cambio, esta sería la tercera nominación para Mariah Carey, en 2024 y 2025; Iron Maiden, en 2021 y 2023; Joy Division/New Order, en 2023 y 2025; y Oasis, en 2024 y 2025.

Es la segunda nominación para The Black Crowes y Billy Idol, ambos nominados en 2025, y la segunda para Sade, nominada en 2024.

Los miembros de 2026 serán elegidos por un panel internacional de más de 1200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

La Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll se anunciará en abril y la ceremonia de inducción tendrá lugar en otoño.