Warner afirma que la nueva oferta de Paramount es “superior” y Netflix tiene 6 días para responder

La junta directiva de Warner Bros. Discovery declaró este jueves que ha determinado que la última oferta de Paramount Skydance es una “propuesta superior” a su acuerdo de fusión existente con Netflix.

Esta decisión abre un plazo de cuatro días hábiles para que Netflix presente una contraoferta al acuerdo de casi 83.000 millones de dólares que alcanzó con Warner a principios de diciembre.

Netflix tiene hasta el próximo miércoles 4 de marzo a las 23:59 hora del Este para presentar una nueva propuesta que salve el acuerdo.

El acuerdo de Warner Bros. Discovery con Netflix sigue vigente y la junta de Warner dice que continúa recomendando a favor de ese acuerdo, que se someterá a votación el 20 de marzo.

Se cree que el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, está hoy en Washington D.C., en un esfuerzo por presionar a los funcionarios de la administración Trump sobre el acuerdo.