Demi Moore, Javier Bardem y Chris Evans son anunciados como presentadores de los premios Óscar

Este jueves se anunció la segunda lista de presentadores de la entrega número 98 de los Premios Óscar.

Entre los nuevos actores anunciados se encuentra el español Javier Bardem, conocido por su papel como el asesino Anton Chigurh, ganador del Premio de la Academia a mejor actor en 2007, en ‘Sin piedad de los demás’, además de ‘Vicky Cristina Barcelona’, ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’, ‘Duna’ y la serie de Netflix, ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’.

También estará junto a él la estadounidense Demi Moore, recordada por ‘Ghost, la sombra del amor’, ‘Los ángeles de Charlie: al límite’ y ‘La sustancia’, película por la cual fue nominada a ‘Mejor actriz’ en 2025.

Junto a ellos estará Chris Evans, el famoso Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel.

La primera tanda de actores anunciada incluye a los ganadores del Óscar del año pasado a mejor actor, Adrien Brody; mejor actor de reparto, Kieran Culkin; y mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña.

Los productores seguirán anunciando las estrellas que participarán en el programa en las próximas semanas.

Esta nueva edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood, California.

El comediante Conan O’Brien presentará la gala por segundo año consecutivo.