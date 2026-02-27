Alcaldes de Iza, Toca, Santa Sofía y Panqueba integran el nuevo Consejo Directivo de Corpoboyacá

Boyacá

En el marco de la más reciente Asamblea Corporativa, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá eligió a los nuevos integrantes de su Consejo Directivo, un espacio clave para la toma de decisiones estratégicas en materia ambiental en el departamento. Durante la jornada fueron designados los alcaldes Edgar Avella, de Iza; Germán Becerra, de Toca; Alfonso Coy, de Santa Sofía; y Jesús Puentes, de Panqueba, quienes ejercerán sus funciones en el periodo 2026 – 2027.

Durante la Asamblea, la directora general, Yeimy Echeverría, presentó el informe de gestión del último año, en el que socializó los estados financieros y los principales resultados administrativos. Además, destacó avances significativos en el Plan de Acción, especialmente en la protección de la biodiversidad, la implementación de Planes de Manejo y el fortalecimiento institucional de la entidad.

Al cierre de la jornada, la directora resaltó la importancia del trabajo en equipo y la articulación con los municipios y el Gobierno Departamental, destacando que estas alianzas son fundamentales para avanzar en la conservación de los recursos naturales.