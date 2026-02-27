Alcalde de Moniquirá le pidió al contratista del puente colapsado en Boyacá, un informe completo

El puente El Triunfo, que unía a los municipios de Moniquirá y San José de Pare en Boyacá, colapsó este miércoles, dejando ocho trabajadores heridos.

Moniquirá

Luego del Comité Técnico Extraordinario que se realizó en las instalaciones de la Alcaldía de Moniquirá, en la que estuvieron presentes Contratista, Interventoría Moniquirá, Secretaría de Infraestructura de Boyacá y el Contratista del diseño, entre otros, se dio inicio a la investigación para conocer las causas que conllevaron al colapso del tablero del Puente El Triunfo, ubicado entre los municipios de Moniquirá y San José de Pare en Boyacá.

Tras este encuentro, el mandatario Fredy Iovanny Pardo Pinzón, indicó que se les solicitó a los intervinientes de la obra un informe detallado de la infraestructura de la misma.

“Estuvimos trabajando con el contratista, consultor, interventoría, la Gobernación de Boyacá, quien da los recursos de regalías, obviamente también en todo el proceso y quedamos en que el día lunes el contratista, el consultor y el interventor van a entregar informe completo. Este viernes, nos entregan informe del accidente por parte del constructor y haremos una reunión con Gestión del Riesgo para tomar también decisiones sobre lo que se va a hacer el contratista con la estructura que está ahí”, aseguró Pardo Pinzón.

El alcalde de Moniquirá indicó además que el objetivo es que se retomen las obras y se pueda terminar el puente.

“Hay buena voluntad por parte del contratista, de la interventoría en darnos a entender en ese preliminar que se presentó una contingencia, una situación compleja que obviamente afecta de manera inmediata seguir con la construcción del puente pero que obviamente ellos en esos informes que nos entregan el día lunes nos van a manifestar cuál es la ruta a seguir y obviamente avalado por la consultoría como tiene que ser el procedimiento. No hay lugar a un detrimento en el patrimonio toda vez que se está ejecutando. A nosotros, así como lo señaló el Gobernador, lo que nos interesa también es que se termine el puente”, agregó.

En cuanto a los estudios y diseños y la contratación de la concesión para realizar la obra del puente El Triunfo, Pardo Pinzón indicó que desde la alcaldía se adelantó la parte contractual.

“Nosotros hicimos una consultoría, contratamos estudios y diseños de la parte metálica del puente y eso es uno de los informes que nos tiene que entregar el consultor, incluso por eso lo digo, el informe es completo, un informe de contratista, un informe de consultor y un informe de interventoría”, dijo.

En cuanto a las pólizas, el acalde señaló que estas están al día, ya que el contrato actualmente está vigente.

“Las pólizas están activas, es que el contrato está vigente, el contrato está activo, por lo tanto, las pólizas también, además que hay pólizas que van mucho más allá pero ya cuando se termine o se entregue el puente, en ese momento están en obra, en construcción y tiene pólizas. Nosotros también pusimos en conocimiento de las aseguradoras, o sea, hicimos toda la trazabilidad independiente de la muy buena voluntad que tiene el señor contratista y la interventoría, pero nosotros digamos que dejamos la trazabilidad porque lo que nos interesa es también salvaguardar los intereses y los recursos del Estado, por lo tanto, tenemos que hacerlo y en acompañamiento con la misma Contraloría”, recalcó.

La obra estaba suspendida

Muchos interrogantes surgieron luego de conocerse la existencia de un acta de suspensión de la obra, la cual habría comenzado a regir el 23 de febrero de 2026, dos días antes del colapso del puente.

Según el acta de suspensión de la obra, la cual se suscribió el martes 23 de febrero de 2026, se acordó:

Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No 153 de 2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓNDEL PUENTE VEHICULAREL TRIUNFO, UBICADOEN LA VEREDAJORDAN,DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ” a partir de la fecha de suscripción del presente documento por un término de un (01) mes.

Otro de los puntos acordados señala que al término de la suspensión y tras la aprobación por parte de la Gobernación de Boyacá de un adicional, se retomarían los trabajos.

Una vez se supere el tiempo de un (01) mes y se termine el tiempo y se realice la aprobación por parte de la gobernación del adicional para darle continuidad al proyecto, se deberá reanudar las actividades del contrato mediante la suscripción del acta de reinicio en el cual se dejará constancia de la nueva fecha de terminación del mismo.

Ante esto, queda el interrogante de si la obra estaba suspendida, ¿Por qué los trabajadores continuaron con su labor?.

Respuesta que tendrán que dar los entes que seguramente entrarán a investigar lo sucedido en la vereda Jordán.

Acta de suspensión puente El Triunfo, Moniquirá, Boyacá.

