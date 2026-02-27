“31.000 jóvenes del Catatumbo acceden a educación superior pública”: MinEducación

Catatumbo

En el marco del Pacto por el Catatumbo, el Gobierno Nacional avanza en los compromisos adquiridos con la comunidad campesina de esta región del país. Uno de los puntos claves está enfocado en la educación para los niños, niñas y jóvenes de estos 11 municipios.

“El acceso a la educación superior en el Catatumbo no se limita a abrir cupos, requiere instituciones públicas sólidas, con recursos de funcionamiento suficientes para garantizar calidad, permanencia y arraigo territorial. Por ello, se priorizó el fortalecimiento estructural de las Instituciones de Educación Superior (IES) con presencia en la región”, indicó el Ministerio de Educación a través de un comunicado.

Más información Cantando el himno de Colombia, los nacionales detenidos en el Rodeo I piden su libertad

Teniendo en cuenta lo anterior, enfatizan también que “entre 2023 y 2025, el Ministerio de Educación incrementó de manera histórica la base presupuestal de funcionamiento permitiendo ampliar programas, contratar docentes, mejorar laboratorios, garantizar bienestar estudiantil y sostener la gratuidad. Para el Instituto Superior de Educación Rural - ISER, la Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña y la Universidad de Pamplona se asignaron más de $72.800 millones y se ha beneficiado más de 31.300 estudiantes con la Política de Gratuidad”.

Sin embargo, las estrategias no terminarían ahí, pues se indica desde esta cartera que “la estrategia ‘Educación Superior en tu Colegio’, que articula los grados 10° y 11° y a bachilleres egresados con programas profesionales, ha garantizado entre 2025 y 2026 el derecho a la educación en todos los niveles a más de 1.700 estudiantes de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y Río de Oro“.

Así mismo que “con el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior - PTIES, se logró que 254 nuevos estudiantes de la región del Catatumbo hoy cursen programas profesionales y con pertenencia territorial en la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña”.