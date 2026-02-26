Cantando el himno de Colombia, los nacionales detenidos en el Rodeo I piden su libertad

Cúcuta

Durante las últimas horas, familiares de los colombianos que están detenidos en cárceles de Venezuela lograron obtener una prueba de supervivencia de sus seres queridos. Se trata de un video donde se alcanza a escuchar a los connacionales que están en la cárcel Rodeo I de Caracas, cantar el himno de Colombia y pedir su libertad.

“Los recibimos con ánimo, con alegría. Ellos (los detenidos) pensaban que nosotros los habíamos abandonado, pero ahora saben que no están solos”, dijo Nubia Misse, vocera de las familias de los colombianos detenidos en cárceles de Venezuela.

Narró en entrevista con Caracol Radio que “yo conozco muchas personas por el caso de mi familiar y decido escribirle a esas personas y me dicen, sí, vamos a subir. Entonces yo les digo, ‘¿será que usted me pueda hacer un favor? Yo veo que ustedes les gritan a sus familiares, ustedes me les pueden gritar a los colombianos’ y me dijeron, ‘claro, nosotros les hacemos el favor’. Es cuando ellos suben y les gritan, ¡Viva Colombia! Les gritan y les gritan hasta que ellos escuchan y responden pidiendo su libertad y cantando el himno nacional".

Misse volvió a alzar su voz para pedirle al Gobierno Nacional, que en su encuentro el próximo 14 de marzo entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Cúcuta, se tenga en cuenta estos colombianos y que sus seres queridos vuelvan a su hogar.

También pidió a la Cruz Roja Internacional, ingresar a esta cárcel y verificar el estado de salud de sus seres queridos, teniendo en cuenta la huelga de hambre y sed que ellos están adelantando, además de las precarias condiciones en las que se encuentran.