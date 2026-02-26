UPTC logra acreditación de alta calidad por ocho años en Ingeniería Agronómica

El Ministerio de Educación Nacional renovó por ocho años la acreditación en alta calidad del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), mediante la Resolución 1250 del 21 de enero de 2026. Esta distinción posiciona al programa como uno de los pocos en el país que obtiene el máximo tiempo de reconocimiento, consolidándolo como referente nacional en formación agronómica.

Carlos Rodríguez, decano de la Facultad de Agronomía, expresó su satisfacción por la decisión. «...Muy complacido además de haber recibido en mis manos la resolución de acreditación del Programa de Ingeniería Agronómica por ocho años...», afirmó, destacando que este es el resultado de tres procesos previos de evaluación y mejoramiento continuo.

El directivo subrayó que el programa, creado en 1960, cuenta actualmente con más de 520 estudiantes activos y más de 3.300 egresados. Además, recordó que en octubre de 2024 recibió acreditación internacional por cuatro años, lo que fortalece su proyección académica y científica.

Rodríguez también resaltó el desempeño estudiantil en las pruebas nacionales. «...En las últimas pruebas tuvieron puntajes mayores en todas las competencias genéricas frente al grupo de referencia...», señaló, asegurando que estos resultados evidencian la calidad del cuerpo docente y el compromiso institucional.