Tribunal ordena el reintegro inmediato de Oliverio Castellanos al Concejo de Cúcuta

José Oliverio Castellanos Navarro concejal de Cúcuta por el partido Cambio Radical. / Foto: Archivo. ( Foto Concejo de Cúcuta )

Cúcuta

El Tribunal Administrativo del Norte de Santander ordenó en las últimas horas el reintegro inmediato de Oliverio Castellanos a su curul en el Concejo de Cúcuta. Lo anterior después que el cabildante fuera retirado por presuntas anomalías que se habían presentado en la corporación, cuando él la presidió.

“Llego a seguir trabajando a partir del primero de marzo, que se instala el primer periodo de sesiones ordinarias de la vigencia 2026 y estaré precisamente ahí. Lo que siempre he hecho, trabajar, seguir trabajando en el Concejo Municipal defendiendo los intereses de los cucuteños, defendiendo los intereses del municipio de Cúcuta y de esta manera avanzar y trabajar para lograr lo que siempre hemos hecho, seguir trabajando por los cucuteños”, dijo el concejal por Cambio Radical en entrevista con Caracol Radio.

Indicó que son varias las fuerzas que estarían impidiendo su regreso a la corporación.

“Precisamente los que no quieren que esté una voz que finalmente defienda los intereses, una voz que se genere en el Concejo de Cúcuta. Alguien se atrevió a decir, ‘Oliverio, después de que usted salió, el concejo desapareció’. Yo le dije, ¿Cómo así? Dijo, ‘no se volvió a sentir el Concejo Municipal’. Esto quiere decir que finalmente el debate se tiene que seguir generando, no solamente en el Concejo, sino también en los diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta".

En ese orden de ideas, el próximo domingo 1 de marzo, cuando se realice la instalaciones de las primeras sesiones ordinarias del 2026, Castellanos deberá retomar su puesto en la corporación.