Nueva masacre en el Catatumbo: Tres hombres fueron asesinados en la vía Ocaña - Convención

Catatumbo

En la región del Catatumbo se reportó una nueva masacre. Tres hombres fueron asesinados en la vía que comunica a los municipios de Ocaña y Convención, al norte del departamento Norte de Santander.

Según lo dio a conocer el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, el hecho de sangre se presentó en el sector conocido como Puente Búbura.

Las víctimas son Edinson Durán Garay, 26 años y quien sería natural del municipio de Ocaña; Elisander Peinado Novoa de 25 años natural de Cúcuta y John Fredy Pabón Reyes.

El hecho enciende las alarmas de las autoridades, teniendo en cuenta que esta sería la segunda masacre registrada en la región del Catatumbo durante este año 2026 y la tercera registrada en el departamento Norte de Santander.

Recordemos que en la región del Catatumbo, desde hace trece meses y medio se registra un conflicto armado territorial entre las disidencias de las FARC y el ELN, que según las autoridades ha dejado 171 homicidios y 98.142 campesinos desplazados.