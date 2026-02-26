Tecnoglass alcanza ingresos récord de US$983 millones en 2025

La multinacional barranquillera Tecnoglass Inc. reportó resultados históricos al cierre de 2025, con ingresos anuales por 983,6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 10,5 % frente a 2024.

Solo en el cuarto trimestre, las ventas llegaron a 245,3 millones de dólares, un aumento del 2,4 % interanual y el nivel más alto registrado para un cuarto trimestre en la historia de la empresa.

El mercado estadounidense continúa siendo su principal motor, representando el 95% de los ingresos totales. En el año completo, las ventas en Estados Unidos crecieron 9,8 %, mientras que en Colombia aumentaron 26,6 %.

De acuerdo con el comunicado de la compañía listada en la Bolsa de Nueva York, en términos de rentabilidad, la utilidad bruta anual ascendió a 421,4 millones de dólares, con un margen de 42,8 %, ligeramente superior al del año anterior. La utilidad neta cerró en 159,6 millones de dólares, equivalente a 3,42 dólares por acción diluida. El EBITDA ajustado fue de 291,3 millones de dólares, con un margen del 29,6%.

Recompra de acciones

En noviembre de 2025, la Junta Directiva autorizó la ampliación del programa de recompra de acciones hasta $150,0 millones de dólares para ejecutarse según condiciones de mercado. Sin embargo, en febrero de 2026, la Junta Directiva aprobó una nueva ampliación del programa hasta un total acumulado de $250,0 millones de dólares.

“Tras recompras acumuladas por aproximadamente $140,0 millones de dólares desde el inicio del programa, la Compañía dispone de aproximadamente $110,0 millones de dólares restantes bajo su programa de recompra de acciones. Las recompras estarán sujetas a la discreción de la administración, incluyendo su oportunidad y monto”, señaló la empresa.

Impacto de aranceles

Sin embargo, durante el cuarto trimestre se evidenció presión sobre los márgenes debido al incremento en los precios del aluminio en Estados Unidos, mayores aranceles y la revaluación del peso colombiano. “Esto llevó a que la utilidad neta trimestral bajara a 26,1 millones de dólares, frente a 47 millones registrados en el mismo periodo de 2024”, se lee en el comunicado.

De cara a 2026, la compañía proyecta ingresos entre 1.060 y 1.130 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento cercano al 11 % en el punto medio del rango estimado. También anticipa un EBITDA ajustado entre 265 y 305 millones de dólares.

Adicionalmente, la empresa avanza en un proceso para trasladar su domicilio legal desde Islas Caimán hacia Estados Unidos, decisión que buscaría simplificar su estructura corporativa y ampliar su base potencial de inversionistas.

Paralelamente, evalúa la construcción de una nueva planta altamente automatizada en territorio estadounidense para fortalecer su capacidad productiva y acceder a proyectos bajo la normativa “Buy America”.