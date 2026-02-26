¡Sigue en aumento! Precio del dólar en Venezuela HOY, 26 de febrero, según el BCV

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

¿En cuánto se cotiza el dólar en Venezuela para HOY jueves 26 de febrero de 2026?

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el jueves 26 de febrero el dólar se cotizará en 414,04550000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día de ayer, miércoles 25 de febrero cuando el precio se situó en los 411,08570000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 26 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 26 de febrero en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 488,60267318 bolívares.

: 488,60267318 bolívares. Yuan chino : 60,28003843 bolívares.

: 60,28003843 bolívares. Lira turca : 9,43878458 bolívares.

: 9,43878458 bolívares. Rublo ruso: 5,40247259 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro y el yuan chino por segundo día consecutivo fueron las monedas que tuvieron un alza importante en la correlación del día de ayer.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 26 de febrero?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 26 de febrero. Estos son:

Banesco : 423,7804 para compra - 421,9336 para venta

: 423,7804 para compra - 421,9336 para venta Banco Nacional de Crédito : 429,4611 para compra - 515,0000 para venta

: 429,4611 para compra - 515,0000 para venta Banco Provincial : 429,5176 para compra - 509,3407 para venta

: 429,5176 para compra - 509,3407 para venta Banco Mercantil : 421,7697 para compra - 428,9334 para venta

: 421,7697 para compra - 428,9334 para venta Bancamiga : 415,1016 para compra - 426,6621 para venta

: 415,1016 para compra - 426,6621 para venta Otras Instituciones: 422,5576 para compra - 424,3919 para venta

