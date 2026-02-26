Registraduría en Atlántico dice no conocer alertas de riesgo de la MOE

Los delegados de la Registraduría en el Atlántico aseguraron que no tienen conocimiento sobre las alertas de riesgo extremo advertidas por la MOE en algunas zonas de Barranquilla.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento por parte de la Registraduría con respecto al tipo de seguridad. Estamos trabajando completamente. Hemos estado ya presentes en cada uno de los puestos de votación en nuestros dos simulacros sin ningún inconveniente y sin ninguna alerta con respecto a eso”, dijo el delegado William Malpica.

“Estamos preparados”

Los delegados reiteraron que la logística electoral está lista para la jornada. “Totalmente preparados para estas elecciones en el Departamento, ya con nuestros funcionarios también totalmente capacitados y distribuidos en cada uno de los municipios. Para el Departamento de Atlántico no hay ningún tipo de traslado de los puestos de votación. Tenemos 345 puestos en el Departamento, 6.545 mesas”, señaló Malpica.

Por su parte, la delegada Magdelis Mogollón entregó detalles del potencial electoral. “El censo electoral para el Atlántico tenemos 2.133.000 ciudadanos, hombres y mujeres aptos para votar. En Barranquilla son 1.150.000 promedio en 345 puestos”, dijo.

Mogollón también destacó el trabajo previo a la jornada electoral: “Tenemos ya dispuesto y preparado toda la logística electoral. Hemos venido participando de las diferentes sesiones de comisiones departamentales de seguimiento electoral que inclusive se han realizado de manera descentralizada en varios municipios del departamento”.

En cuanto al personal dispuesto para atender las mesas, Malpica precisó: “Nosotros tenemos 46.3400 jurados de votación que han sido capacitados. Vamos hasta el 3 de marzo con lo que corresponde a Barranquilla, que es el gran paquete que nosotros tenemos de capacitación en cuanto a jurados de votación”.