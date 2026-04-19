Running en Colombia: crece la práctica y surgen nuevas apuestas en el comercio de la capital

El running sigue consolidándose como uno de los deportes con mayor crecimiento en Colombia, impulsado por cambios en los hábitos de vida, el interés por el bienestar y la expansión de eventos y comunidades deportivas en las principales ciudades del país.

En Bogotá, este fenómeno es cada vez más visible. Parques, ciclorrutas y vías principales registran un aumento sostenido de corredores aficionados y competitivos.

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Este auge también se refleja en el dinamismo del comercio deportivo y en la llegada de nuevas iniciativas enfocadas en fortalecer el ecosistema del atletismo.

En ese contexto, la empresa Prochampions anunció la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Gran Estación, uno de los complejos comerciales con mayor flujo de visitantes en la capital.

Según la compañía, la capital se ha convertido en un “hub estratégico” debido al peso que tiene tanto en ventas físicas como en comercio electrónico, lo que refleja una mayor demanda de productos y servicios asociados a la práctica deportiva.

Pero el crecimiento del running no solo se mide en consumo. También se traduce en nuevas apuestas por el desarrollo competitivo.

En paralelo a su expansión, Prochampions presentó “ProElite Run”, un equipo enfocado en acompañar a jóvenes atletas con proyección, una iniciativa que responde a una de las principales brechas del deporte en Colombia: el acceso a procesos estructurados de formación en alto rendimiento.

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El equipo está integrado por corredores como Antonio Gnecco, Heidi Mora y Miguel Díaz, representantes de una nueva generación que busca abrirse camino en competencias nacionales e internacionales.

“Creemos que el alto rendimiento no se construye únicamente con talento, sino con acompañamiento, confianza y oportunidades reales. ProElite Run nace como una apuesta por el proceso, por el desarrollo a largo plazo y por el compromiso genuino con el deporte colombiano”, señala Alejandro Cifuentes, líder de marketing de Prochampions.

El nuevo espacio de Prochampions en Bogotá ofrece un portafolio multimarca con referencias de Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, On, Brooks y Asics, además de servicios especializados como análisis de pisada y experiencias orientadas a la comunidad deportiva.