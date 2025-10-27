Colapso en la movilidad en el sur occidente de Bogotá por bloqueos de la comunidad
Más de 21 usuarios de Transmilenio se han visto afectados por los bloqueos.
Bogotá D.C
En horas de la mañana de este lunes 27 de octubre, ciudadanos y comerciantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá se manifiestan en la calle 40C sur con carrera 79.
Lo que indican los manifestantes es que están inconformes con los cambios en las rutas de transporte y semaforización en la zona.
Esto ha colapsado la movilidad en el sector, pues las siguientes 16 rutas zonales de Transmilenio no podido hacer el recorrido: 191 // GA501 // 99 // 544A // GK502 // 607A // T40 // GA538 // 117 // 192 // GA507 // CG156 // T62 // FG414 // GA522 // DG208
Son más de 21.700 usuarios de este sistema de transporte público los afectados.
Desde la Secretaría de Gobierno informaron que los gestores y diferentes entidades de la Alcaldía mantienen diálogo con la comunidad para levantar el bloqueo. Sin embargo, “los manifestantes continúan en negativa y con actitud hostil hacia los equipos en terreno”.