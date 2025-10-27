Colapso en la movilidad en el sur occidente de Bogotá por bloqueos de la comunidad

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este lunes 27 de octubre, ciudadanos y comerciantes de la localidad de Kennedy , en el suroccidente de Bogotá se manifiestan en la calle 40C sur con carrera 79.

Lo que indican los manifestantes es que están inconformes con los cambios en las rutas de transporte y semaforización en la zona.

Esto ha colapsado la movilidad en el sector, pues las siguientes 16 rutas zonales de Transmilenio no podido hacer el recorrido: 191 // GA501 // 99 // 544A // GK502 // 607A // T40 // GA538 // 117 // 192 // GA507 // CG156 // T62 // FG414 // GA522 // DG208

Son más de 21.700 usuarios de este sistema de transporte público los afectados.

Desde la Secretaría de Gobierno informaron que los gestores y diferentes entidades de la Alcaldía mantienen diálogo con la comunidad para levantar el bloqueo. Sin embargo, “los manifestantes continúan en negativa y con actitud hostil hacia los equipos en terreno”.