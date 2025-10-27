Bogotá

Colapso en la movilidad en el sur occidente de Bogotá por bloqueos de la comunidad

Más de 21 usuarios de Transmilenio se han visto afectados por los bloqueos.

Colapso en la movilidad en el sur occidente de Bogotá por bloqueos de la comunidad

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este lunes 27 de octubre, ciudadanos y comerciantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá se manifiestan en la calle 40C sur con carrera 79.

Lo que indican los manifestantes es que están inconformes con los cambios en las rutas de transporte y semaforización en la zona.

Esto ha colapsado la movilidad en el sector, pues las siguientes 16 rutas zonales de Transmilenio no podido hacer el recorrido: 191 // GA501 // 99 // 544A // GK502 // 607A // T40 // GA538 // 117 // 192 // GA507 // CG156 // T62 // FG414 // GA522 // DG208

Son más de 21.700 usuarios de este sistema de transporte público los afectados.

Desde la Secretaría de Gobierno informaron que los gestores y diferentes entidades de la Alcaldía mantienen diálogo con la comunidad para levantar el bloqueo. Sin embargo, “los manifestantes continúan en negativa y con actitud hostil hacia los equipos en terreno”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad