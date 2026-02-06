Autoridades encontraron a un hombre amordazado dentro de un baúl en el sur de Bogotá

Uniformados de Estación de Policía Ciudad Bolívar, lograron la captura de dos personas de 19 y 26 años de edad por los delitos de hurto calificado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información, en el barrio Lucero Bajo, una patrulla de vigilancia observó un vehículo que se detuvo, del cual descendieron tres hombres y una mujer. Al inspeccionar el baúl del carro, los uniformados se percataron de que en su interior se encontraba una persona amordazada.

Puede leer: Policía de Bogotá capturó a dos hombres por intento de robo a domiciliarios tras persecución

Al notar la presencia policial, estas personas emprendieron la huida, logrando interceptar a dos de los presuntos delincuentes. Durante la verificación del vehículo, fue hallada un arma de fuego. La víctima manifestó que había solicitado un servicio por aplicación y que, al llegar a una zona boscosa, fue intimidada y despojada de su carro.

Le puede interesar: Policía de Bogotá frustró robo de más de 50 celulares avaluados en cerca de $100 millones de pesos

El vehículo fue recuperado y los capturados, junto con el elemento incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Es de anotar que uno de ellos presenta antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.