Así fueron los bloqueos por manifestaciones del 10 febrero en Bogotá

Durante la tarde de este lunes 10 de febrero se registraron manifestaciones en el centro de Bogotá protagonizadas por recicladores, quienes salieron a las calles para protestar contra el Ministerio de Vivienda y exigir su inclusión en las mesas de negociación relacionadas con políticas públicas que afectan directamente su labor.

Las movilizaciones se concentraron principalmente en el sector de la carrera sexta con calle décima, uno de los corredores viales más transitados del centro de la capital.

Como consecuencia de las marchas, se presentaron bloqueos intermitentes que afectaron la movilidad , generando congestión en vías aledañas y retrasos en los desplazamientos de quienes se movilizaban por la zona.

Pico y placa Bogotá del 10 al 13 de febrero

Es importante mencionar que la medida de restricción aplica para los vehículos, dependiendo del número con el que termine la placa. El pico y placa empieza desde las 6:00 a.m. y va hasta las 9:00 p.m.

Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

🔴 EN VIVO| Minuto a minuto de la movilidad en Bogotá

6:00 p.m. | Manifestantes toman la calle 19 al oriente, se genera afectación de la calzada mixta.

5:19 p.m. | Dejan de operar las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino.

4:30 p.m. | Manifestantes toman la carrera Décima al norte. Se genera afectación en calzadas mixtas y exclusivas.

4:01 p.m. | Bloqueo total de la glorieta de la Av. Comuneros con carrera Décima.

3:42 p.m. | Manifestación en la Av. Comuneros con carrera 9. Los manifestantes avanzan hacia el occidente.