Precio del dólar en Colombia HOY 26 de febrero de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

Según el Banco de la República de Colombia la tasa de cambio es el valor de la moneda de nuestro país con referencia a una divisa extranjera que normalmente es el dólar estadounidense, esto debido a que es la moneda con la que más transacciones de manera internacional.

Esta tasa de cambio muestra la cantidad de pesos que se deben pagar por dólar; en ese orden de ideas, cuando esta divisa extranjera tiene un aumento, la moneda nacional sufre una pérdida de valor en el mercado. Por otro lado, cuando el dólar tiene una baja, el peso colombiano tiene un fortalecimiento, a la vez que se deben entregar menos pesos por cada dólar.

¿En cuanto se cotiza el dólar en Colombia para HOY jueves 26 de febrero de 2026?

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.703,69 pesos (COP) para este jueves 26 de febrero de 2026. mostrando variaciones en el mercado cambiario en la última semana de febrero.

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio del día anterior, miércoles 25 de febrero cuando el precio se situó en los 3.703,28 pesos (COP).

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 26 de febrero?

Estos son los valores que se manejan hoy 26 de febrero en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín : 3,510 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

: 3,510 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cali : 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que la única ciudad del país que tuvo variaciones en el precio de compra y venta del dólar fue otra vez Medellín, con respecto al día de ayer miércoles 25 de febrero, donde por segundo día consecutivo la ciudad paisa fue la ciudad que tuvo variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

