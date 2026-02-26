Petro solicitó al MinSalud proyecto de ley para que dueños de EPS sean responsables de las deudas

El presidente Gustavo Petro le solicitó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, presentar un proyecto de ley en donde los dueños de las EPS sean responsables de las deudas con el sistema de salud y con sus proveedores.

Para Petro, este será un proyecto de ley “en donde los dueños de las EPS sean responsables de las deudas de las EPS con el sistema de salud y con sus proveedores”.

En ese sentido, agregó: “No vamos a repetir el error que cometieron el señor Fernando Ruiz, como ministro e Iván Duque, como presidente”.

“Pienso yo que tenían dolo de pagarles las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este Gobierno. No son los propietarios de las EPS quienes, con su patrimonio personal, tienen que pagar las deudas que sus EPS dejaron con el sistema de salud en Colombia”, expresó Petro.

El jefe de Estado también denunció que, por años, las EPS se convirtieron en la caja menor del paramilitarismo:

“A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo. Con el dinero público del pueblo de Colombia, allá en Coveñas, en Sincelejo, en el departamento de Sucre y en otras partes, cogieron ese dinero, no para pagar hospitales o enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes, con fusiles, mataban en vez de salvar a la ciudadanía pobre del campesinado de las sabanas del Sinú, de Córdoba, del Caribe y de toda Colombia”.