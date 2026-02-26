Paciente de 72 años pasó días sin estudios tras acudir a urgencias en Medellín

Medellín, Antioquia

Un hombre de 72 años, con un tumor que compromete su hígado y una trombosis en una vena que conduce la sangre hacia ese órgano, permaneció varios días en el servicio de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe sin que, según su familia, le practicaran los estudios diagnósticos ordenados con carácter prioritario. Actualmente ya no se encuentra ingresado en esa institución.

De acuerdo con el testimonio entregado a Caracol Radio Medellín por su hija, Ana María Cardona, al paciente no le han confirmado formalmente un diagnóstico de cáncer.

Sin embargo, tras una ecografía realizada de manera particular, un profesional advirtió que el tumor estaría obstruyendo el hígado y recomendó traslado inmediato a un hospital de cuarto nivel para la realización de una tomografía o una resonancia que permitiera establecer el grado de avance de la enfermedad.

La familia decidió acudir al Pablo Tobón Uribe, donde —según relatan— el adulto mayor permaneció desde el domingo en el área de urgencias sin que se concretaran los exámenes especializados.

Dolor creciente y signos de alarma

Mientras esperaba atención diagnóstica, el estado del paciente, según su hija, mostró un deterioro progresivo. Inicialmente presentó dolor abdominal intenso; luego manifestó calambres en un costado del cuerpo que se extendieron hasta el pie y posteriormente dolor en el pecho.

Además, sus allegados notaron un aumento en la coloración amarillenta de la piel, síntoma asociado a posibles complicaciones hepáticas. También reportaron pérdida de peso marcada, debilidad general y un evidente desgaste físico.

Antes de llegar al Pablo Tobón, la familia recorrió otros centros asistenciales del área metropolitana en busca de atención.

Señalan que en algunos no había disponibilidad en urgencias y en otros no fue posible gestionar la atención especializada que requería su condición clínica.

Trámites ante la EPS y quejas formales

El paciente está afiliado a la Nueva EPS. Sus familiares interpusieron dos quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Según explican, la respuesta recibida indica que la EPS no estaría negando el servicio y que la atención en urgencias corresponde directamente a la institución hospitalaria.

La entidad, añaden, emitió un radicado dirigido al hospital para que se garantizara la atención. No obstante, la familia sostiene que durante los días que el adulto mayor permaneció en urgencias no se realizaron los estudios que definirían el manejo médico.

Un caso en medio de múltiples reclamos

En los últimos meses, emisiones de Caracol Radio en Medellín, Bogotá y otras ciudades han informado sobre denuncias ciudadanas relacionadas con demoras en autorizaciones, entrega de medicamentos y acceso a especialistas en distintas EPS del país, entre ellas la Nueva EPS.

De acuerdo con datos públicos de la Superintendencia Nacional de Salud, las reclamaciones por presuntas vulneraciones al derecho fundamental a la salud mantienen cifras significativas, especialmente en casos de patologías de alto costo o enfermedades que requieren diagnóstico y tratamiento oportunos.

En situaciones de compromiso hepático severo o sospecha de enfermedad oncológica, el tiempo de acceso a estudios diagnósticos resulta determinante para establecer el estadio clínico y definir alternativas terapéuticas.

La espera como eje de la denuncia

Aunque el diagnóstico definitivo aún no ha sido confirmado como cáncer, la familia insiste en que el punto central es el tiempo que el adulto mayor pasó en urgencias sin que se practicaran los exámenes especializados recomendados.

Sin embargo, sus allegados continúan gestionando la atención médica y piden que se priorice la realización de los estudios necesarios para definir con claridad su estado de salud y el tratamiento a seguir.