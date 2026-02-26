En La Estrella, una volqueta sin frenos chocó y el conductor murió; cuatro personas quedaron heridas

La Estrella- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó un accidente de tránsito en el municipio de La Estrella donde una persona murió y cuatro más quedaron heridas en la carrera 55 con calle 97.

Según el reporte de bomberos del municipio, una volqueta, al parecer, sin frenos chocó con una edificación en el sector conocido como Ancón. El lugar sufrió graves daños estructurales; incluso se afectaron algunas paredes que recibieron el impacto. En el sitio, el conductor del carro murió. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales donde se les brinda la atención a las lesiones.

Esta emergencia fue atendida por la alcaldía, bomberos, policía, Ejército, Defensa Civil y bomberos de Itagüí. Al lugar llegaron tres ambulancias y una máquina de bomberos.