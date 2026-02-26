Paciente con hipocalcemia grave denuncia incumplimiento de Nueva EPS

La madre del bebé de seis meses denuncia que las autoridades sanitarias no han hecho seguimiento al estado de salud de su hijo.( Getty Images )

La mujer de 31 años denunció públicamente que Nueva EPS incumple un fallo judicial que le garantiza un tratamiento integral para la hipocalcemia severa que padece, condición derivada de una tiroidectomía total realizada tras un cáncer de tiroides. El costo mensual del tratamiento supera los tres millones de pesos.

Mariana Sayas aseguró que, pese a que en 2024 obtuvo un fallo favorable y en 2025 un juzgado ratificó la orden de atención integral, la EPS no ha cumplido con la entrega completa de los medicamentos. «...A la fecha no hay cumplimiento de fallo por Nueva EPS...», afirmó, señalando que las trabas administrativas han impedido recibir los tratamientos en tiempo y forma.

La paciente detalló que enfrenta riesgos graves para su salud, incluyendo convulsiones continuas, fracturas y la posibilidad de sufrir un infarto cerebrovascular. «...El riesgo en el que me encuentro es supremamente alto; además, mi hija de tres años depende completamente de mí...», dijo, alertando sobre la urgencia del cumplimiento de la orden judicial.

Sayas agregó que los proveedores, como Discolmed, tampoco han respondido adecuadamente y que la situación podría derivar en consecuencias fatales. «...La suspensión del tratamiento podría ocasionarme un infarto, un accidente cardiovascular o incluso la muerte...», concluyó, enfatizando la gravedad del incumplimiento y el desacato por parte de la EPS.