Piden incluir a Bolívar en el decreto de emergencia por lluvias e inundaciones

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado urgente al presidente de la República, Gustavo Petro, para que el departamento de Bolívar sea incluido en el decreto de emergencia nacional que busca atender a las regiones afectadas por el frente frío, las intensas lluvias y las inundaciones registradas en las últimas semanas en el país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El sur de Bolívar vive una emergencia ocasionada por continuas lluvias y desbordamientos que tienen bajo agua a municipios como Montecristo, Arenal del Sur, San Jacinto del Cauca y Tiquisio.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental expresó su preocupación por la situación crítica que atraviesan los cinco municipios de Bolívar, los cuales presentan graves afectaciones en infraestructura, viviendas, vías rurales y medios de subsistencia de cientos de familias, sin que hasta el momento el departamento figure entre los beneficiarios de las medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno Nacional.

“Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar. Tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia. Necesitamos su ayuda”, manifestó el gobernador Arana, enfatizando la urgencia de una respuesta oportuna y solidaria del Estado.

El gobernador reiteró que Bolívar enfrenta una situación humanitaria que requiere acciones inmediatas, recursos extraordinarios y acompañamiento técnico para atender a las comunidades damnificadas, mitigar los riesgos y avanzar en la recuperación de los territorios afectados.

Este domingo partirá desde Cartagena una misión humanitaria al sur de Bolívar con kits de alimentación, cobijas, sábanas, así como maquinaria amarilla y otros elementos.

Desde la Gobernación de Bolívar se insiste en que la inclusión del departamento en el decreto permitirá acelerar ayudas, obras de mitigación y soluciones estructurales para las familias afectadas.

La administración departamental continuará elevando esta solicitud por todas las vías institucionales, con el firme propósito de proteger la vida, la dignidad y el bienestar de los bolivarenses.