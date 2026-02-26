“La gente conecta más con las canciones de desamor”: Grupo Frontera anuncia concierto en Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La gente conecta más con las canciones de desamor”: Vocalista Grupo Firme anuncia concierto Bogotá

Grupo Frontera anunció en 6AM W con Julio Sánchez Cristo su concierto en Colombia, que se llevará a cabo el próximo 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

Se trata de un evento en el que promete ser uno de los conciertos más esperados del año para los amantes de la cumbia norteña y la música regional mexicana en Colombia.

Lea también: Grupo Frontera llega a Bogotá con su gira “Triste pero bien cabrón”

El vocalista Adelaido “Payo” Solís agradeció el cariño del público colombiano y destacó la fuerte conexión que han construido en el país gracias a sus colaboraciones y a la identificación del público con sus letras de desamor.

“Tenemos canciones de amor, pero siento que la gente conecta más con el desamor”. Vocalista Grupo Frontera.

Colaboraciones con artistas colombianos

Grupo Frontera destacó que su relación con Colombia comenzó gracias a las colaboraciones musicales.

Han trabajado con figuras como Manuel Turizo, Maluma y Shakira, colaboraciones que, según Payo, se dieron de manera natural y con gran afinidad personal.

“Somos fans de Morat”: Grupo Firme

Sobre el cover de “No Se Va”, canción original de Morat, confesaron que inicialmente temieron la reacción de los fans, pero aseguraron que lo hicieron desde la admiración por la banda colombiana. “Somos fans de Morat” Vocalista Grupo Frontera.

Situación de orden público en México

En la mesa, Julio Sánchez también preguntó sobre la situación en México tras la captura de ‘El Mencho’. Ante esto, ‘Payo’ afirmó que el país se encuentra en una situación compleja de seguridad en varias ciudades mexicanas como Guadalajara, Reynosa y Monterrey.

El artista reconoció que los hechos recientes han afectado la movilidad, incluso la operación en aeropuertos y carreteras, impactando la logística de giras y presentaciones. Sin embargo, aseguró que confían en que el país superará este momento.

“Juancho se quedó en Monterrey por lo que está pasando en carretera”. Afirmó.