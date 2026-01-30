Grupo Frontera y Manuel Turizo arrasan con “La del Proceso”, un himno que domina redes y plataformas

“La del Proceso”, la colaboración entre Grupo Frontera y Manuel Turizo, se ha convertido en uno de los lanzamientos más potentes del momento en Latinoamérica, tanto por su impacto digital como por la conexión directa que ha logrado con el público. La canción —que hoy es tendencia en redes sociales y plataformas de streaming— expone una verdad emocional que miles de personas han adoptado como propia: el error de cambiar un amor real por una relación superficial sin conexión auténtica.

El tema narra una historia cotidiana, pero profundamente dolorosa: dejar atrás a quien estuvo presente en los momentos difíciles para involucrarse con alguien que no aporta crecimiento, bienestar ni compañía real.

Con un lenguaje frontal, crudo y honesto, Frontera y Turizo describen esa decisión que muchos han tomado impulsados por la emoción y que termina dejando consecuencias profundas.

En redes sociales se ha viralizado el verso “cambié una interesante por una interesada y, por eso, no se deja la del proceso”, una línea que se ha convertido en bandera para miles de oyentes que se sienten identificados con ese contraste entre lo esencial y lo superficial.

El impacto del tema es contundente: más de 49 millones de visualizaciones en YouTube y más de 77 millones de streams en Spotify, cifras que reflejan su fuerza en el público latino y su capacidad para trascender géneros, edades y fronteras. Este crecimiento explosivo confirma que “La del Proceso” no es solo un éxito musical, sino un fenómeno cultural.

La colaboración combina el sello norteño de Grupo Frontera con la sensibilidad melódica de Manuel Turizo, logrando una interpretación cargada de emoción y una producción que potencia el mensaje. “La del Proceso” reafirma el poder de la música cuando cuenta historias reales, sin adornos y con toda la verdad al frente.