Grupo Frontera llega a Bogotá con su gira “Triste pero bien cabrón”

¡Es oficial! Grupo Frontera, la banda que ha revolucionado el regional mexicano, confirma su única fecha en Bogotá el próximo 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena. Este esperado concierto forma parte de su gira “Triste pero bien cabrón”, considerada la más íntima y emocional de su carrera. El tour acompaña el lanzamiento de su tercer álbum, “Lo que me falta por llorar”, un proyecto que explora la vulnerabilidad y la honestidad en cada letra, mostrando una evolución artística que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.

Originarios de Edinburg, Texas, Grupo Frontera se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del género regional mexicano desde su formación en 2019.

Con un estilo que fusiona norteño, cumbia y sonidos contemporáneos, la agrupación ha logrado éxitos globales como “No Se Va”, “Que Vuelvas” y el histórico “Un x100to” junto a Bad Bunny, que alcanzó el Top 5 del Billboard Hot 100 y marcó un hito en la internacionalización del género. Su propuesta fresca y auténtica los ha llevado a conquistar escenarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica, incluyendo festivales como Estéreo Picnic y Tecate Pal Norte.

El concierto en Bogotá promete ser una experiencia única para los fans colombianos, quienes podrán disfrutar en vivo éxitos como “Ya No Somos Ni Seremos”, “Despídete Bien”, “Ibizas” y el repertorio completo de su nuevo álbum. El montaje está diseñado especialmente para el público local, reflejando el creciente interés por el regional mexicano en Colombia, que se ha convertido en uno de los mercados más importantes para el género.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de canales oficiales, y se espera una alta demanda, dado el fenómeno que representa Grupo Frontera en la música latina actual. Una noche para cantar, llorar y celebrar la fuerza de las emociones con uno de los grupos más importantes del momento.

Prepárate, Bogotá: el 16 de abril será una fecha para la historia.