ANT invierte $6.300 millones en iniciativas productivas para pueblos indígenas y comunidades afro

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó iniciativas comunitarias por un valor $6.300 millones, dirigidas a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en siete departamentos del país, destinados a fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo y la autonomía económica de 4.823 personas.

Las inversiones se realizaron en resguardos indígenas y consejos comunitarios de Chocó, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, y responden al compromiso del Gobierno nacional de que la Reforma Agraria no se limite a la entrega de tierras, sino que avance hacia su productividad y sostenibilidad, respetando los saberes ancestrales y las dinámicas propias de cada territorio.

Los proyectos productivos entregados comprenden iniciativas de pancoger, sistemas acuícolas, avícolas y pecuarios, turismo comunitario, acuaponía, fortalecimiento artesanal, sistemas agrícolas tradicionales y producción de café, entre otras. Todas estas acciones fueron construidas con enfoque étnico, en armonía con los saberes ancestrales, las necesidades locales y las formas de organización propias de cada comunidad.

“La tierra viva, sembrada y trabajada por sus legítimos dueños, es el corazón de esta Reforma Agraria. Por eso, esta importante inversión que hacemos en navidad, son un respaldo directo a los pueblos que han protegido y defendido la tierra durante siglos”, destacó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Iniciativas productivas

La Agencia Nacional de Tierras, llegó hasta el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, donde el Resguardo Indígena Río Jarapeto dio un paso significativo en el fortalecimiento de su seguridad alimentaria gracias a una inversión de casi $250 millones realizada por la máxima autoridad de tierras de la Nación.

Con estos recursos se puso en marcha un proyecto acuícola que dotó a la comunidad de los insumos y herramientas necesarios para la crianza de tilapia y cachama, beneficiando a 98 personas pertenecientes a 50 familias y consolidando procesos productivos propios en el territorio.

Simultáneamente, en el departamento del Chocó, entrega de cinco iniciativas comunitarias. En Bojayá, el Cabildo Indígena Unión Baquiaza recibió una inversión de más de $408 millones de pesos beneficiando a 473 personas mediante la implementación de unidades de producción porcina.