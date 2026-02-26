Procuraduría descarta riesgo electoral en Santander

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación junto a la Contraloría General de la República avanza en la estrategia de paz electoral con la que se busca garantizar el desarrollo normal de las jornadas electorales de este año en el país, iniciando con las legislativas del próximo 8 de marzo.

Magda Buendía, procuradora regional de instrucción en Santander aseguró que el departamento se encuentra sin riesgo de afectaciones para este día, “en cada puesto de votación va a haber seguridad, policía, ejército de igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia unidos con la contraloría, con la defensoría del pueblo con las personerías”.

Agregó la procuradora regional que para este día se conformará un grupo élite junto a la defensoría de pueblo para recorrer los diferentes puestos de votación y verificar que se estén garantizando los derechos de los electores.

La Procuraduría dispuso de 120 funcionarios para acompañar la jornada electoral en Santander el próximo 8 de marzo.