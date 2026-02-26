Tránsito de Bucaramanga no hará operativos tras suspensión de la restricción de circulación de motos.

Bucaramanga

El director de tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, aseguró que en el 2025 las muertes de motociclistas se redujeron en un 10% respecto al año anterior tras la restricción de movilidad que se dispuso la restricción desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana por lo que se buscará que esta medida vuelva a estar en firme desde el próximo mes.

“El año 2025 en comparación al año 2024 tenemos menos 10 muertes, así fuera una sola eso es un logro grandísimo, estamos protegiendo la vida de los bumangueses. Finalizamos menos 10 muertes, menos un 20% en comparación de accidentes y un 17% en comparación de lesionados. Si sirve, si funciona”, indicó Manrique.

De acuerdo a lo indicado por Manrique, se suspenderá la restricción de movilidad de motos en la noche atendiendo la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y no se impondrán comparendos ni realizarán operativos durante estos días, sin embargo, el equipo jurídico ya trabaja para que esta decisión pueda volver a estar en firme.

Aseguró el director que la medida entraría en vigencia nuevamente el próximo mes e iría hasta diciembre de este año, por ahora durante los fines de semana.