Invertirán casi $3 mil millones en 11 parques de Bucaramanga. ¿En cuáles?

La alcaldía de Bucaramanga anunció la intervención de 11 parques de la ciudad con una inversión cercana a los $2.900 millones, con el objetivo, según Deimer Mosquera el gerente de ciudad, de recuperar estos espacios públicos y mejorar las condiciones para el disfrute de la comunidad.

Deimer Mosquera, explicó que uno de los principales focos será el Parque Bolívar, que actualmente presenta un alto nivel de deterioro. Según indicó, las obras en este lugar iniciarían en aproximadamente un mes y medio y tendrán un costo estimado entre 300 y 400 millones de pesos.

El funcionario señaló que el contrato de mantenimiento ya se encuentra publicado y contempla acciones como siembra de césped, plantas ornamentales y adecuación de zonas verdes, labores que se desarrollarán en articulación con las Empresas Públicas de Bucaramanga (EMAB). Además, destacó que el proceso incluye jornadas de embellecimiento y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad de los espacios intervenidos.

¿Cuáles son los parques que intervendrán en Bucaramanga?

Dentro de esta fase, además del Parque Bolivar, serán priorizados el Parque de la Vida, el Parque de los Enamorados, el Parque Giordano Bruno, el Parque Las Palmas, el Bosque Encantado, el Parque Cristo Rey, el Parque de los Niños y el Parque Lineal de la Carrera 33, entre otros sectores distribuidos en distintas comunas.

El gerente de ciudad indicó que “estas acciones hacen parte de una estrategia integral para que la ciudad recupere su imagen y se consolide como un territorio limpio, ordenado y sostenible”. Reiteró que el proceso requiere corresponsabilidad ciudadana para mantener en buen estado los parques y evitar el deterioro de las zonas verdes.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga señalaron que el propósito es que estos espacios vuelvan a ser seguros, atractivos y funcionales, fomentando la convivencia, el deporte y el esparcimiento de las familias bumanguesas.