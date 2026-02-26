En Bucaramanga intensifican operativos por caravanas de motociclistas

Bucaramanga

Como es costumbre, cada jueves en la noche se presentan caravanas de motociclistas por algunas vías del área metropolitana de Bucaramanga que generar caos y temor por donde van transitando. Por eso, las autoridades anuncian la intensificación de los operativos para evitar afectaciones por estas jornadas.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que “no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que en Bucaramanga se tomen esas caravanas la ciudad, que generen caos, que generen hurtos, que generen desorden y que generen obviamente esas actividades que generan temor en la ciudadanía”.

A su turno, el alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla también se refirió a esta situación que de manera reiterada se presenta en la ciudad y aseguró que el pasado jueves se dispuso de más de 10 puntos de control para evitar caos en la capital santandereana.

Agregó el mandatario que los controles seguirán en la ciudad para evitar caos que se puedan presentar en la noche de este jueves.