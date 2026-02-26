Egresada UIS fue escogida como una de las mujeres del año en Francia

Bucaramanga

Una ingeniera egresada de la Universidad Industrial de Santander, UIS, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del sector industrial en Francia.

Es Luz Cely Hostos, quien fue declarada una de las mujeres del año en los Trophées des Femmes de l’Industrie por una revista especializada en el sector de la tecnología.

El premio reconoce su liderazgo en el sector energético dado que la ingeniera civil dirige el Programa de Baterías en Orano, una multinacional francesa del ciclo del combustible nuclear con sede en Châtillon, Hauts-de-Seine.

La empresa se dedica a la minería de uranio, la conversión-enriquecimiento, el reciclaje de combustible gastado, la logística nuclear, el desmantelamiento y la ingeniería del ciclo nuclear.

En septiembre de 2021, Orano era el segundo mayor productor de uranio del mundo, con una participación del 9 % en la producción mundial

“Es un reconocimiento a una trayectoria que me ha llevado a desempeñarme en contextos tan diversos como el desierto del norte de Níger y las condiciones extremas de Kazajistán”, aseguró la galardonada.

Con relación a su trabajo dijo a los medios de la UIS que “se observa una transición energética marcada por la electrificación y la gestión responsable de los recursos. Los metales estratégicos serán fundamentales, pero su sostenibilidad dependerá del reciclaje eficiente y la reintegración en nuevas baterías. Es el concepto de ‘mina urbana”, aseguró la ingeniera.