INPEC activó plan de búsqueda tras fuga de condenado a 38 años de cárcel Villahermosa de Cali

El interno, sentenciado por homicidio, habría escapado ocultándose en una caneca de basura

Cali, Valle del Cauca

El Inpec confirmó que activó un plan de búsqueda y reacción, en coordinación con la Policía Nacional, tras la fuga de Cristián Andrés Londoño Angulo, condenado a 38 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio, quien se evadió de la cárcel Villahermosa de Cali.

Según la entidad penitenciaria, además del despliegue operativo para dar con su paradero, se abrió una investigación disciplinaria interna con el fin de esclarecer cómo ocurrió la fuga y establecer posibles responsabilidades.

Más información

De acuerdo con información preliminar, el hombre —capturado el 29 de octubre de 2020— habría logrado escapar tras ocultarse en una caneca de basura, lo que presuntamente le permitió salir de las instalaciones atravesando zonas de control del penal.

Las autoridades mantienen activo el plan candado y la articulación interinstitucional para recapturarlo.

  • Cali y Valle del Cauca
  • Fuga presos
  • Inpec
  • Cárceles de Colombia
  • Cárcel
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

