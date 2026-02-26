Incautan 21 mil medicamentos alterados y sellan establecimientos en Soledad

La Alcaldía de Soledad reportó la incautación de 21.000 unidades de medicamentos naturales alterados y sin registro sanitario, además del sellamiento de varios establecimientos dedicados a su comercialización irregular.

Durante los procedimientos, las autoridades detectaron la venta irregular de productos promocionados para aumentar masa muscular, rejuvenecer, mejorar la circulación sanguínea y fortalecer la vitalidad, entre otros supuestos beneficios terapéuticos.

Muchos de estos medicamentos no contaban con registro sanitario vigente expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, mientras que otros presentaban alteraciones en su etiquetado y deficiencias en las condiciones de almacenamiento.

El secretario de Salud municipal, Edison Barrera, detalló que además de las 21.000 unidades incautadas, fueron decomisados más de 300 frascos vacíos y empaques que, presuntamente, serían utilizados para el reenvasado irregular de productos farmacéuticos.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo análisis técnico y la evaluación de posibles efectos adversos en la salud de los consumidores.

“En todo el municipio estamos desarrollando acciones para cuidar la salud de los habitantes y brindar tranquilidad a la comunidad, demostrando que trabajamos permanentemente por el bienestar de la población”, manifestó el funcionario.