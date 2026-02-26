ICBF fortalece protección de niñez migrante en Necoclí con nueva Casa de Emergencia 24 horas

Antioquia

En una jornada clave para la protección de la niñez en contexto de movilidad humana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó en Necoclí, Antioquia, el fortalecimiento institucional del Centro de Emergencia, un servicio especializado de acogida y atención integral que opera las 24 horas para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La acción cobra especial relevancia en Necoclí, municipio estratégico del Urabá antioqueño considerado uno de los principales puntos de tránsito de población migrante hacia la región del Darién, donde confluyen dinámicas de movilidad humana, tránsito irregular y presencia de menores no acompañados.

Una casa de emergencia para niños y niñas migrantes no acompañados

Durante la jornada, la directora del ICBF destacó la entrega de una casa destinada exclusivamente a la atención inmediata de la niñez:

“Hoy estamos aquí en Necoclí entregando una de las cosas más importantes que hemos tramitado y es una casa para los niños y las niñas. Esta casa es una casa de emergencia donde ellos pueden encontrar apoyo y acogida”.

El inmueble funcionará como Centro de Emergencia, garantizando:

Acogida inmediata.

Protección integral.

Atención psicosocial.

Restablecimiento de derechos.

Seguimiento especializado las 24 horas.

La instalación fue priorizada en este municipio debido al aumento de casos de niñas y niños migrantes no acompañados que transitan por la zona.

“Se ha pensado en Necoclí por el carácter de los migrantes, de los migrantes no acompañados, de los niños migrantes no acompañados”.

Este enfoque responde a la obligación del Estado colombiano de activar rutas de protección inmediata cuando se identifican menores en riesgo, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

Bienes incautados al narcotráfico ahora al servicio de la niñez

Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue el origen del inmueble entregado. La vivienda fue incautada al narcotráfico y ahora se destina a fines sociales.

“Esta casa es una de las casas que le hemos quitado al narcotráfico, es una de las casas que ahora es de los niños y las niñas y que la estamos entregando al servicio de la comunidad”.

La articulación para su funcionamiento incluye el acompañamiento de Aldeas Infantiles SOS y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes incautados.

Protección integral en un punto crítico de movilidad humana

Necoclí se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de salida hacia la selva del Darién, corredor migratorio entre Colombia y Panamá.

Allí se concentran flujos de familias y menores que buscan continuar su tránsito hacia Centroamérica y Norteamérica. En este contexto, el ICBF avanza en:

Consolidación de respuestas oportunas.

Activación de rutas de restablecimiento de derechos.

Articulación con autoridades territoriales.

Coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).

El Centro de Emergencia permitirá brindar una respuesta inmediata ante situaciones como abandono, riesgo de explotación, trata de personas, violencia o desprotección.

Bibliotecas para más de 1.000 hogares comunitarios

En el marco de la visita, el ICBF también anunció la entrega de bibliotecas gestionadas con Tiendas Ara, destinadas a fortalecer ambientes pedagógicos en hogares comunitarios.

“Estas bibliotecas que están llegando a todo el país nos permiten cubrir más de 1.000 hogares comunitarios con lectura, con acciones de ambientes pedagógicos muy enriquecedores”.

La dotación busca fortalecer:

Procesos de lectura inicial.

Estimulación temprana.

Desarrollo cognitivo.

Entornos protectores y pedagógicos.

La directora confirmó que durante la jornada se realizarán visitas a hogares comunitarios para acompañar la implementación de estos recursos educativos.

Compromiso institucional con la niñez en contextos complejos

Con esta intervención en Necoclí, el ICBF reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en territorios impactados por dinámicas migratorias, fortaleciendo su presencia institucional y ampliando la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.