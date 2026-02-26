Familia del narco mexicano “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Violencia en México tras la muerte de alias 'El Mencho'. Fotos: Getty Images y EFE.

Los familiares del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”, solicitaron la entrega de su cuerpo, informó este miércoles la Fiscalía General.

Oseguera falleció el domingo en un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste). Su muerte desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

La fiscalía mexicana “recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares” de Oseguera, “en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”, aseguró la institución en un comunicado.

“El Mencho”, de 59 años, encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Su cuerpo fue trasladado a instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

En la operación y en choques posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

Se desconoce cuál será el destino final de los restos del capo nacido en Aguililla, un remoto pueblo de las montañas de Michoacán (oeste). Oseguera también podría ser enterrado en el vecino estado de Jalisco, donde fundó y fortaleció el CJNG.

La fiscalía indicó que dos presuntos escoltas de “El Mencho” detenidos durante la operación fueron trasladados a una cárcel de alta seguridad en el central Estado de México.