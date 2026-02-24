El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Director de OIEA destaca “convencimiento” por la paz para resolver guerra entre Rusia y Ucrania

En conversación con 6AM W, Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) destacó la voluntad y el convencimiento por la paz que tienen tanto Rusia, Ucrania y Estados Unidos para resolver el conflicto en Europa.

Señaló que es importante que haya una negociación en curso. “Existe el convencimiento de que esto debe ir avanzando a algún desenlace”.

Así las cosas, mencionó que “en el Este de Ucrania la destrucción es muy grande” y la presión militar sobre la infraestructura energética en ese país es enorme.

“El país está con apagones, sufriendo el frío. De este modo, un conflicto de esta naturaleza no es sostenible”, indicó.

¿Pueden Francia y Reino Unido entregarle armas nucleares a Ucrania?

Grossi recordó que tanto Francia como Reino Unido son signatarios del tratado de no proliferación de armas nucleares. “De modo tal, dudo que existiera una idea de transferir armas nucleares a un país que no las tiene”.

No obstante, no descartó la posibilidad de un conflicto nuclear. “Estamos siempre caminando por un sendero estrecho”.

¿Qué países tienen armas nucleares y cuántas?

Aseguró que son cinco los países los que tienen y están autorizados: China, Rusia, Francia, Reino Unido y EEUU. Además, aseguró que cada una de esas potencias tienen “bastos arsenales nucleares que aumentan”, aunque no de manera acelerada.

Estados Unidos: 3.000 ojivas.

3.000 ojivas. Rusia: número similar al de EE.UU.

número similar al de EE.UU. China ha aumentado su arsenal en los últimos años . “Ahora es tercero”.

. “Ahora es tercero”. Reino Unido y Francia: 200 ojivas, cada uno.

Desarrollo de armas nucleares por parte de Irán

El director de OIEA afirmó que para este caso también hay un proceso negociador abierto y reiteró que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre puntos focalizados en instalaciones del programa nuclear de Irán fueron destructivos.

“Sucede que ahora, el proceso tras la guerra tuvo que reiniciarse. El material nuclear (uranio enriquecido) que Irán había acumulado, permanece allí”, indicó.

Reviva la entrevista completa aquí:

