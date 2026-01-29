Capturan a un hombre señalado de agredir a un perro en vía pública de Salento, Quindío

Armenia

A través de un video que circula en las redes sociales se evidencia a una persona con máscara y que se movilizaba en bicicleta por el municipio donde de repente ataca con un objeto contundente a un perrito que se encontraba acostado sobre el andén.

El secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria rechazó de manera categórica este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los animalitos.

Informó que uniformados de la Policía lograron la captura del presunto responsable de 32 años de edad gracias a la denuncia oportuna de un comerciante del sector del parque principal de la localidad.

“En la carrera sexta, sector del parque principal, la Policía Nacional de los colombianos atendió de manera inmediata la denuncia de un ciudadano del comercio encontrando en flagrancia a un hombre agrediendo a un canino. Gracias a la reacción oportuna de la policía, esta persona fue capturada y puesta a disposición inmediatamente de la Fiscalía General de la Nación", manifestó.

Envío un llamado especial a los ciudadanos para fortalecer el cuidado y la protección de los animales y denunciar cualquier hecho que atente contra ellos con el fin de evitar estos casos tan lamentables.

“Quiero ser muy claro, esto es un hecho repudiable y desde el gobierno del Quindío no vamos a permitir ningún acto que pongan riesgo la vida de nuestros animales, cero tolerancia con el maltrato animal, mano dura contra los criminales y contra quienes atentan contra la vida de los peluditos en nuestro departamento", destacó.

Agregó: “Aquí el mensaje es contundente, quien maltrate un animal en el Quindío será capturado y judicializado. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando, la denuncia salva vidas y permite que la autoridad actúe de manera inmediata, como ocurrió en este caso".

Es clave mencionar que el presunto responsable deberá responder por el delito de maltrato animal en el marco de la ley Ángel que endurece las penas.