El actor Robert De Niro llama al presidente Donald Trump “el enemigo de Estados Unidos”

El actor Robert De Niro criticó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el podcast de Nicolle Wallace, ‘The Best People’, el pasado lunes

El ganador del Óscar afirmó que “Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos. Así de simple. Todos tenemos que unirnos para sacarlos y volver al buen camino. Todos podemos discutir y pelear por nuestras pequeñas diferencias y todo eso. Ese es el gran problema”.

Al ser preguntado si el presidente renunciaría al final de este segundo mandato, respondió: “Ni hablar. No se irá. No nos engañemos. No se irá. Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos... Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias”.

Para De Niro, “todos tienen que salir a la calle de todas las maneras posibles. Este es nuestro país. Quiero recuperar mi país. No quiero que todos anden con banderas de MAGA y banderas estadounidenses como si fueran los únicos. Nosotros también somos estadounidenses. Y somos más porque creemos en el bien y el mal; en la empatía y la amabilidad. Unir al país, no dispersarlo… Entiendo el tribalismo: uno se mantiene fiel a su propio estilo y todo eso. Pero esto es muchísimo más serio”.

Por su parte, Trump respondió diciendo: “El Robert De Niro trastornado por Trump, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es gravemente CRIMINAL! Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca Rosie O’Donnell”.