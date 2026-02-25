Russell Brand, exesposo de Katy Perry, se declara no culpable de nuevos cargos por delitos sexuales

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 24: Russell Brand departs from a hearing regarding the two latest charges against him for rape and sexual assault at Southwark Crown Court on February 24, 2026 in London, England. He was previously charged in April 2025 in relation to four women on two counts of rape, two counts of sexual assault and one count of indecent assault. (Photo by Jack Taylor/Getty Images) / Jack Taylor

El comediante y actor inglés Russell Brand se ha declarado no culpable de nuevos delitos de violación y agresión sexual.

El exesposo de la cantautora estadounidense Katy Perry presentó su declaración ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Reino Unido, el martes por la mañana.

Los presuntos delitos relacionados con dos mujeres presuntamente ocurrieron en la capital de Inglaterra en 2009.

Brand ya había comparecido ante el tribunal en dos ocasiones, declarándose inocente de otros cargos.

En mayo de 2025, se declaró inocente de incidentes que presuntamente tuvieron lugar entre 1999 y 2005, que involucraron a cuatro mujeres distintas.

El mes pasado volvió a comparecer ante el tribunal por dos cargos adicionales de violación y agresión sexual y nuevamente se declaró inocente.

En ambas ocasiones se le concedió la libertad bajo fianza.

El juicio para escuchar los cargos originales está programado para junio y una audiencia el próximo mes decidirá si se adjuntan las nuevas acusaciones al juicio.