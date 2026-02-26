Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

El Tambo, Cauca

Hay alerta en el departamento del Cauca tras la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz (CITREP).

La denuncia la hizo su equipo de campaña a través de un comunicado, en el que informa que la aspirante fue vista por última vez luego de cumplir agenda pública en el corregimiento de Pandiguando, jurisdicción de El Tambo, Cauca.

“Su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, señala el comunicado.

Según información, la candidata se encontraba adelantando actividades de cierre de campaña en los departamentos de Cauca y Nariño. Tras perder contacto, se activaron alertas y llamados urgentes a las autoridades y organismos de derechos humanos.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) rechazó el hecho y exigió su pronta liberación sana y salva.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias de su desaparición y dar con su paradero.

Hay que recordar que, en el más reciente Mapa de Riesgos Electorales para 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que el Cauca es uno de los departamentos con mayor riesgo en el país.

Según el informe, 19 municipios presentan riesgo extremo por factores de violencia y posibles afectaciones al proceso electoral, entre ellos Morales, hacia donde se dirigía la candidata.