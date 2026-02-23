Reconocido líder social indígena y campesino fue asesinado en Cajibío, Cauca / Caracol Radio

Indepaz confirmó el asesinato del reconocido líder social y campesino Belarmino Guejia Dizú en zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.

Según las autoridades, el homicidio ocurrió en el sector El Túnel, vereda San José La Laguna del municipio de Cajibío, en hechos que aún son materia de investigación.

Belarmino Guejia era un reconocido líder social y campesino, ambientalista y político, indígena nasa, perteneciente al movimiento Juventud Rebelde y miembro de la Corporación Agraria de Productores Agropecuarios del Cauca (CORPOAPRODEC).

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que “la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, ha advertido sobre la crítica situación de riesgo en Cajibío y municipios cercanos, así como las amenazas que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y comunitario en esta región del Cauca”.

En la zona donde ocurrió el homicidio hacen presencia las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Con este crimen, ya son 23 los líderes sociales asesinados en lo que va de 2026 en el país, siendo este el tercer caso registrado en el departamento del Cauca.