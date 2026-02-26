Capturan a presunto jefe de sicarios en Montería: es investigado por 12 homicidios

Capturan a presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Montería: estaría investigado por 12 homicidios. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Gaula Militar Sinú, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Policía Nacional, lograron la captura, al parecer, en flagrancia de Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias ‘Risa’ o ‘El Negro’, presunto jefe de sicarios del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo en Montería.

La acción militar se registró en la vereda Tres Puertas del corregimiento San Isidro, zona rural de Montería, Córdoba. “Durante la operación las autoridades incautaron un revólver calibre 38 milímetros, municiones, una motocicleta y un celular, que se encontraban en poder de este sujeto”, señaló el Ejército.

“Este sujeto, al parecer, sería la persona que cometía los homicidios y direccionaba a los sicarios aquí en el área urbana y rural de Montería, en los corregimientos San Isidro, Santa Isabel, Guateque y otros. Este sujeto de 26 años y nacionalidad venezolana, llevaría 8 años delinquiendo”, precisó el comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Óscar Díaz Montiel.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Risa’ haría parte del componente criminal focalizado de la subestructura Javier Yepes Cantero.

“Se le atribuye presunta participación en al menos 12 homicidios y tendría bajo su mando a 6 miembros de la organización, los cuales cumplían diferentes roles y funciones delictivas”, señalaron las autoridades.

Tras ser dejado a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento de los respectivos procesos judiciales, el capturado fue imputado como presunto responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, y posteriormente cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.