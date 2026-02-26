Álvaro Hernán Prada ordenó pruebas tras solicitud de revocatoria de la lista del Pacto al Senado

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, ordenó incorporar pruebas dentro del proceso de solicitud de revocatoria de inscripción de la lista al Senado, inscrita por el Pacto Histórico.

El magistrado le dio un plazo de 12 horas a la coalición para que presente por escrito sus manifestaciones y alegatos.

La revocatoria de la lista fue solicitada por la ciudadana Yurani Maritza Obando, quien alegó un incumplimiento de los resultados de la consulta de octubre de 2025.

“De manera respetuosa me dirijo ante esta corporación con el propósito de solicitar la revocatoria de inscripción de la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado de la Republica debido a que dicha inscripción vulnera normas constitucionales, la ley electoral y los principios que rigen la democracia interna de las organizaciones políticas y, de manera subsiguiente, se ordene la corrección de dicha lista acorde a los resultados obtenido en la consulta popular realizada", señala la solicitud de Obando, interpuesta el 2 de febrero de 2026.

Igualmente, se instó a los representantes legales y/o voceros designados de la coalición del Pacto Histórico en el Senado, a los candidatos y demás intervinientes en el proceso para que hagan llegar sus pronunciamientos.